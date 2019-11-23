بالصور.. صحة حفر الباطن تنظم معرضا توعويا تحت شعار “خلك بينهم”

نظمت صحة حفر الباطن معرضا توعوياً في المجمع التجاري “المكان مول” تحت شعار “خلك بينهم”، ولمدة 3 أيام حيث استفاد من الأركان 1563 زائرا.

اشتمل المعرض على تقديم فحص السكري والضغط والمؤشرات الحيوية للزوار، إضافة إلى تخصيص ركن خاص للأمهات بهدف تشجيعهم على الرضاعة الطبيعية.

واستهدف ركن الأطفال الخدج الآباء والأمهات على وجه الخصوص لتثقيفهم عن الأطفال الخدج وكيفية التعامل معهم واحتوائهم، مع توعيتهم بركن المضادات الحيوية وأضرارها.

كما تم تعريفهم بدور الأشعة في الرعاية الصحية وأهميتها عبر الركن الخاص.

وشهد ركن التطعيمات إقبالًا واسعًا من الزوار بحصولهم على التطعيمات والتوعية بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي، حيث ساهم ركن مكافحة العدوى في نشر الوعي الصحي والوقائي بطرق عدة أبرزها الاهتمام بالنظافة الشخصية مع شرح كيفية غسل وتعقيم اليدين.

وأكدت صحة حفرالباطن حرصها على إقامة المعارض التوعوية لنشر الوعي الصحي، والممارسات الصحية من خلال التواصل المباشر مع الجمهور بهدف توعيتهم وتثقيفهم مع تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لأفراد المجتمع.