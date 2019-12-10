الجهات الامنية تداهم موقعا في حفر الباطن تحوّل إلى سوق لبيع الدخان المهرب من الكويت

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مكونة من الجهات الأمنية وعدد من القطاعات المعنية داهمت موقعًا بمدخل محافظة حفر الباطن الشرقي يتم فيه بيع الدخان المهرب من الكويت.

وأشارت مصادر مطلعة أن عددًا من القادمين من دولة الكويت يجلبون معهم كميات من الدخان سواء المسموح بها أو تجاوزًا للعدد المحدد لكل مركبة، ويلتقون عبر مواقع التواصل بأحد الاماكن المكشوفة بمدخل محافظة حفر الباطن مما نتج عنه تجمعات للشباب.

يذكر أنه تم رفع سعر الدخان فيما أكد مدخنون تغير طعم ورائحة الدخان الحالي ما حدا بهم لتدشين حملة عنه فيما نفت هيئة الغذاء والدواء أي تغير في الدخان الجديد.