ياسر الشهراني يكشف سبب خسارة الهلال

اعترف لاعب الهلال ياسر الشهراني، أن فريقه تأثر كثيراً بالمجهود الكبير الذي بذله في المباريات السابقة ببطولة كأس العالم للأندية، وكان قريباً من تحقيق المركز الثالث، لولا سوء الحظ في ركلات الترجيح والتي خسرها الفريق 3-4 أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال الشهراني : “الحمد لله على كل حال كنا نطمح في الفوز بالمركز الثالث ولكن لم نوفق، قدمنا كل ما في وسعنا في المباراة أمام مونتيري الفريق القوي الذي يمتلك لاعبين على مستوي عال ولكن لم نحقق مرادنا في النهاية”.

وأضاف: “نعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات المتتالي سواء مع الهلال أو المنتخب، في الفترة الأخيرة خضنا منافسات كثيرة سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا، وكذلك شاركنا مع المنتخب في بطولة الخليج الأخيرة، وكل هذه المواجهات أثرت علينا من الناحية البدنية، ولكن هذا لم يكن عذراً ونعد الجماهير أن نعود للانتصارات في قادم المنافسات”.

وكان الهلال استهل مشواره في البطولة، بالفوز على الترجي التونسي 1-0، قبل الخسارة أمام فلامنغو البرازيلي 1-3 في الدور قبل النهائي.