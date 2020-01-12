أصرت على إكمال البرنامج.. الإعلامية العراقية #سحر_عباس_جميل تبث خبر مقتل أخيها بعد قصف قاعدة بلد

أصرت الإعلامية العراقية سحر عباس على الظهور على الهواء مباشرة لتقديم برنامجها، رغم علمها بوفاة أخيها اللواء الركن طارق عباس جميل في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد العسكرية العراقية.

وحاولت الإعلامية العراقية تمالك نفسها على الهواء، وقالت “اعتذر عن الحزن الذي يبدو على وجهي، من أساسيات الإعلام فصل الحياة الشخصية عن العمل وداخل الاستوديو، قبل دقائق من بداية البرنامج وظهوري تم إبلاغي بوفاة أخي الكبير اللواء الركن طارق عباس جميل، وحرصا منا على الحقيقة نستمر في تقديم البرنامج وكشف كل ما يحدث في البلد”.

وسقطت 8 صواريخ على قاعدة “بلد” الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي تضم جنوداً أميركيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي.

وأسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين، وفق بيان للجيش العراقي.

وأفادت تقارير إعلامية عراقية، مساء الأحد، بمقتل اللواء الركن طارق عباس جميل ضمن العسكريين العراقيين الذين سقطوا في قصف قاعدة بلد العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن قصف قاعدة “بلد” تم بـ 8 صواريخ من طراز كاتيوشا، وإن الجرحى من منتسبي القوة الجوية العراقية، بينهم ضابطان اثنان.

وغادرت غالبية القوات الأميركية قاعدة “بلد” بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

وأكد مصدر عسكري عراقي أنه “لم يبق في القاعدة أكثر من 15 جندياً أميركياً وطائرة واحدة”.

في المقابل، أشار مسؤولون أمنيون عراقيون إلى أن “أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأميركيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت المتخصصة بتشغيل طائرات إف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل”.