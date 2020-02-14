شاهد بالصور.. مدني الباحه ينقذ محتجزي عقبة الحسام بعد 12 ساعة

انقذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة ثلاثة أشخاص تم احتجازهم في منطقة جبلية وعرة بعقبة الحسام التابعة لمحافظة المندق في مهمة استغرقت ١٢ ساعة .

وفِي التفاصيل اوضح الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بقوله : تبلغنا في تمام الساعه ٢٠.٤٥ من مساء يوم أمس الخميس الموافق ١٤٤١/٦/١٩عن احتجاز ثلاث اشخاص بمنطقه مرتفعه في عقبة الحسام بمحافظة المندق.

وقال : وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه من كلا فرقه من مركز الشعراء وفرقه من ادارة قلوه وفرقه من ادارة المندق وفرقه من ادارة الباحه وتم مركزت الفرق في نهاية العقبه وترجل افراد الانقاذ لموقع المحتجزين وتم الوصول للمحتجز الاول في تمام الساعه الحاديه عشر مساءً.

وأضاف : وتم البحث عن الشخصين الاخرين ووجدو على بعد ٢ كيلو من موقع المحتجز الاول وتم امدادهم بالماء والغذاء وانزال الشخصين الى منطقة المحتجز الاول وقد استغرق ذلك ٣ ساعات لصعوبة التضاريس وخطورتها وكذلك الظلام الدامس وبعدها تم نقل الجميع الى موقع تمركز الفرق والكشف عليهم من قبل الهلال الاحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص واستغرقة المهمه قرابة ١٢ ساعة تقريباً.

والدفاع المدني يحذر من خطورة تلك المواقع ويناشد بعدم المجازفه والمحافظه على سلامة الارواح .

وقد ثمن مدير الدفاع المدني العميد زهير البسامي لكافة الجهات المشاركه من الهلال الاحمر الدوريات الامنيه وفريق السلام للبحث والانقاذ جهودهم ومشاركتهم الفعاله في هذا الحادث متمنياً للجميع السلامه الدائمه.