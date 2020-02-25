طلاب وطالبات التعليم يشاركون في معرض مرور الطائف

شاركت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، ممثلةً في إدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات) في معرض السلامة المرورية والتي تنظمه إدارة مرور الطائف بسوق جوري مول تحت شعار “قيادتك مهارة وذوق رفيع” بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، حيث شاركت إدارتي النشاط الطلابي ونشاط الطالبات بأركان توعوية في المعرض والذي يهدف للتثقيف بأهمية السلامة المرورية.

ووقف محافظ الطائف سعد الميموني، على ركن نشاط الطلاب والطالبات واستمع لشرح وافي عن محتوياته، مشيدًا بمشاركة التعليم النوعية والهادفة متمنيًا السلامة للجميع.