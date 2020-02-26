شاهد بالصور: «الوئام» ترصد فعاليات معرض مرور الطائف التوعوي

تجولت عدسة “الوئام” مساء اليوم في المعرض المروري “قيادتك مهارة .. وذوق رفيع” الذي تنظمه إدارة مرور الطائف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي المروري وتوعية المجتمع للالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

ويحوي المعرض على العديد من المواضيع التوعوية في مجال السلامة المرورية ويستمر لمدة خمسة أيام ويشهد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة التي تلامس مختلف شرائح المجتمع.

ورصدت مايحتويه المعرض من وسائل تثقيفيه وتوعويه بمشاركة القطاعات الأمنية والحكومية والمدرسية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن معالي محافظ الطائف قد دشن انطلاق الفعاليات صباح الأحد بحضور مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني و رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية والأهلية بالمحافظة.

وقد شهد المعرض توافد عدد كبير من الزوار ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الزوار خلال اليومين المقبلين .