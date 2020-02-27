تعليم الطائف ينظّم منتدى لأكثر من «130» أمينة مصادر تعلم

يدشن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بعد ظهر يوم الاحد القادم المنتدى الأول والذي تنظمه إدارة التجهيزات المدرسية “قسم مصادر التعلم” لأمينات مصادر التعلم بمقر النادي العلمي.

ويعد المنتدة الأول من نوعه لأمينات مصادر التعلم على مستوى الإدارة وهوعبارة عن مجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من الجامعات “بنات” ويصاحبه معرض يبرز أعمال ومنجزات أمينات مصادر التعلم للعام 1441/1441هـ.

ويستمر الملتقى لمدة 4 أيام وسيناقش عرض بعض التجارب العالمية في نمط التعليم ، أنواع الاختبارات العالمية لمخرجات التعلم.

وتحسين مصادر التعلم وتوظيفها في تجويد مخرجات التعلم ، مصادر التعلم والتعلم النشرط ، مبادي أمان البيانات الاساسية وكيفية الامتثال لها وكيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن السيبراني.

ومفهوم المكتبة ومحتوياتها وأهمية القراءة والبحث العلمي وطريقة توظيفها باستخدام المكتبة وملفاتها ، ربط الأنشطة والواجبات المدرسية بالمكتبة وتشجيع وتحفيز الطلاب على زيارة المكتبة وتأثير زيارة الطلاب للمكتبة في المدى البعيد.

وسيشارك أكاديميات ومتخصصات في هذا المنتدى وهن د. أمنية الاحمدي وكيلة عمادة شؤون المكتبات بجامعة أم القرى والدكتورة منى المالكي عضو تدريس كلية الاداب بجامعة الملك سعود ، د. نهى فتحي عضو هيئة تدريس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بجامعة الطائف.

ود. سارة الحارثي وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة الطائف وسيصاحب المنتدى زيارات للمعرض في الفترة المسائية .