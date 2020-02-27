بالصور: توافد نسائي كبير على «المحاكاة الالكترونية» في معرض مرور الطائف

توافدت مجموعة من النساء على ركن المحاكاة الالكترونية للقيادة بالمعرض المروري “قيادتك مهارة .. وذوق رفيع” الذي تنظمه إدارة مرور الطائف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي المروري وتوعية المجتمع للالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

وبحسب التفاصيل فقد اكتظ ركن رخصة مدرسة “سيسد” لتعليم القيادة بالنساء بهدف تعلم القيادة ومعرفة الية وضوابط الحصول على رخصة القيادة من قبل نخبة من المدربات.

بالإضافة إلى توافد الشباب على محاكاة انقلاب السيارة والتي تبين أهمية حزام الأمان والتقيد بتعليمات المرور في ذلك .