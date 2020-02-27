مرور الطائف يوفر خدمات إلكترونية لقياس رضا المستفيدين

أطلقت إدارة مرور محافظة الطائف خدمة ذكية بمعرضها التوعوي “قيادتك مهارة.. وذوق رفيع” الذي تنظمه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي المروري وتوعية المجتمع للالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

وتمكن هذه الخدمة زوار المعرض ومرتاديه من المشاركة في الاستبيان الذكي لقياس مدى رضا المستفيدين والزوار من المعرض بهدف الارتقاء بمستوى الجودة في الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها وتطويرها، وفق رؤية المملكة 2030.

ويسدل الستار على فعاليات معرض مرور الطائف الساعة 11 من مساء الجمعة وسيشهد ختام الفعاليات بالمعرض مدير مرور محافظ الطائف وقياداته.