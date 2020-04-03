السد القطري ينافس #الهلال السعودي على ضم فالكاو

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي السد القطري دخل في مفاوضات جادة لضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب جالطه سراي التركي لكرة القدم، والذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الهلال السعودي اعتبارا من الموسم المقبل.

وأوضح موقع “هابرترك” الإخباري التركي أن فالكاو يعد من أولويات المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد.

وأضاف الموقع أن السد وافق على دفع عشرة ملايين يورو سنويا لفالكاو الذي لا يمانع في خوض التجربة ويرفض تخفيض راتبه مع جالطه سراي.

وأشارت تقارير إلى أن جالاطه سراي بدأ جديا في التحرك للتعاقد مع بديل فالكاو حيث فتح خط المفاوضات مع الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا الإيطالي والتنزاني مبواتا ساماتا مهاجم أستون فيلا الإنجليزي.