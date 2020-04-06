أمريكا: تحدثنا مع #السعودية وروسيا.. نأمل تسوية خلافات سوق النفط

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت اليوم الاثنين أن بلاده تأمل من السعودية وروسيا تسوية الخلافات بينهما حول النفط.

وقال في تصريحاته: بعد حديثي إلى وزيري الطاقة السعودي والروسي نأمل أن ينهي البلدان

الخلافات بسوق النفط الأسبوع الجاري.

وقال الوزير لشبكة فوكس بيزنس “سيجتمعان في وقت لاحق من هذا الأسبوع ونأمل أن

ينهيا الخلاف الذي بدأ قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة”.

وقال إن الولايات المتحدة تشجع السعودية، رئيس مجموعة العشرين هذا العام، على عقد اجتماع لوزراء طاقة المجموعة قُرب نهاية الأسبوع، مضيفا أتوقع أن يحدث ذلك.

وقالت وزارة الطاقة إن برويليت تحدث مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أبلغه أن الخلاف السعودي الروسي على الحصص بسوق

النفط العالمية له تداعيات كبيرة على الولايات المتحدة والعالم.

وتابع الوزير : البعض رأى في التحرك لزيادة الإنتاج… هجوما مباشرا على قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وقال إن قطاع الطاقة الأمريكي ينبغي أن يتكيف مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن وزيري الطاقة الأمريكي والسعودي اتفقا على مواصلة التباحث بخصوص أسواق النفط العالمية أثناء اجتماع لمجموعة العشرين في المستقبل القريب.