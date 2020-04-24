مرزوق بن تنباك: ليس كل من ألف كتبا كثيرة مثقفا

عبّر الدكتور مرزوق بن تنباك، الناقد والباحث الكبير، عن استيائه من انتشار ظاهرة مؤلفي الكتب الكثيرة، وقال إنه ليس كل من ألف كتبا كثيرة يقال عنه مثقفا، موضحًا أن بعض الذين يكتبون الكتب الكثيرة لا يمتون للثقافة بصلة وهي “إما أن تكون كتبت لهم أو لديهم مهارة الكتابة وليسوا مثقفين”.

وأضاف في تصريحات على قناة الإخبارية: “الثقافة غير.. الثقافة سلوك ورأي وتصور ومبادئ.. الذي ليس عنده مبدأ أو قيمة أو رؤية للحياة وليس مرتبطا بمثل عليا يحافظ عليها ويدافع عنها ويجعل قلمه ولسانة خدمة لها ويشارك فيها مجتمعه ليس مثقفا”.

وتابع: “الثقافة مجال واسع بمجمل الحياة التي يعيشها.. والإنسان المثقف يمتلك وعيا وروحا وإدراكا وقيما يصر عليها حتى لو لم يؤلف كتابا واحدا”.