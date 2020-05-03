استشاري: السمنة تكلف الاقتصاد السعودي سنوياً 100 مليار ريال

أكد البروفيسور عائض القحطاني استشاري جراحة المناظير والسمنة أن السمنة تقتل سنوياً على مستوى العالم 2.8 مليون شخص، وأنها تكلف الاقتصاد السعودي 100 مليار سنوياً بشكل مباشر وغير مباشر، وبما تسببه من أمراض أخرى.

وأوضح القحطاني في حديثه لبرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن 90 % من مصابي السكر من الدرجة الثانية في المملكة تعرضوا للإصابة بالمرض بسبب السمنة، كما أن السمنة تضاعف فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 400 %، إلى جانب كونها السبب في 40 % من الأورام، مشيراً إلى أن 30 % من مشاكل الإنجاب لدى النساء تحدث بسبب السمنة.

وشدد استشاري جراحة المناظير والسمنة على أهمية أن تكون هنالك عيادات في المملكة متخصصة في علاج السمنة داخل المراكز الطبية، والاعتراف بها باعتبارها مرضاً قائماً بذاته، لافتاً إلى أن السمنة هي أم الأمراض، ومن حق المصاب بالسمنة التوجه لعيادات مختصة في ذلك.