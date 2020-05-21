الارصاد: أمطار رعدية بالرياض ومكة وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض، اليوم الخميس.

وأشار تقرير الهيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية ة بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.