إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمكة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية، ضمن نطاق البلدية حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم مصادرة وإتلاف طن من الخضروات و الورقيات مجهولة المصدر وطن من الأرز الغير صالح للاستهلاك الادمي و 300كجم من الأسماك الفاسدة، والتي يسوق لها الباعة الجائلين في الاحياء العشوائية.