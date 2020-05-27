الهيئة العامة للنقل: بدء التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي القاضي باعتماد المبادرة والتي تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وحددت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، الاشتراطات التي تمثلت في أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020، وكذلك عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

وقالت الهيئة إنه سيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات من 22 مايو وحتى 5 يونيو آخر موعد لا ستقبال الطلبات.