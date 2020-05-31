سرقة 620 ألف دولار من منزل رياض محرز في مانشستر

تعرض منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، للسرقة في إبريل الماضي، حسبما كشفت تقارير صحفية إنجليزية مؤخرا، وبلغ حجم المسروقات ما يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني (620 ألف دولار).

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية مساء أمس السبت، إن اللصوص أخذوا ثلاث ساعات ثمينة، وأموالا نقدية، وقمصان كرة قدم نادرة، ومجوهرات. ومن بين المسروقات ساعة تقدر قيمتها بـ230 ألف جنيه، مماثلة لساعة سرقها لصوص من منزل لاعب توتنهام هوتسبر ديلي آلي، في وقت سابق من مايو الحالي.

وفي حين تعرض آلي لاعتداء من قبل اللصَّين اللذين اقتحما مكان إقامته، أشارت “ذا صن” إلى أن محرز (29 عاما)، كان خارج منزله، لدى وقوع السرقة.

وأشارت الصحيفة الى ان اللصوص اقتحموا أربع شقق في المبنى نفسه، من بينها شقة محرز، المنتخب الجزائري البالغ من العمر 29 عاما.