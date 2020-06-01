النصر يطالب “فيتوريا” بحسم مصير المعارين والصاعدين

سلمت إدارة نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحدث حصر بأسماء اللاعبين المعارين والصاعدين ، للبت في مستقبلهم.

ويبلغ عدد اللاعبين 28 لاعبا بواقع 15 لاعبا معارا و13 لاعبا صاعدا.

وبحسب تقارير اعلامية تلقي فيتوريا أسماء اللاعبين خلال تواصل مع الإدارة وأن الإدارة طلبت من المدرب حسم مصير هؤلاء اللاعبين تمهيدا لوضع قائمة الفريق للموسم المقبل.

ويتيح النادي أمام البرتغالي المتواجد حاليا في بلاده خياري الإعارة أو المخالصة النهائية عند الحكم على اللاعبين الـ28.

ويبرز من المعارين صالح آل عباس “أبها” وعبد الله العويشير “الشباب” وسامي النجعي “ضمك” وخالد الدبيش “العدالة” وفرج الغشيان “القادسية” وراكان الشملان “الوحدة”.

وتضم قائمة الصاعدين ، الذين تجاوزوا سن دوري الشباب (تحت 19 عاما) ،حسين خبراني وعبد الرحمن الشمري وهاشم الأسمري وعلي يحيى وآخرين فضلا عن نايف الماس وفراس البريكان ونواف العقيدي المنخرطين منذ موسم على الأقل مع قوام الفريق الأول.