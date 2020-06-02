لجنة الاحتراف تناقش مع الأندية حلول أزمات العقود والإعارات.. الخميس

يجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بممثلي الأندية في دوري كأس الأمير حمد بن سلمان، لحل أزمة انتهاء عقود وإعارات اللاعبين، وطريقة تمديدها، في ظل توقف الدوري، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يعقد معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد، اجتماعا مع 60 ممثلا لأندية دوري المحترفين والدرجتين الأولى والثانية، عبر تطبيق “زووم”، بعد غد، الخميس.

ويناقش الشهري مع الأندية تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي أرسل في إبريل الماضي، ويتضمن مقترحات العمل الخاصة بالفيفا بسبب تأثير جائحة كورونا، واتفاقيات الإعارة والانتقال، وفترات التسجيل.

وطلب الشهري عقد الاجتماع، تمهيدا لإصدار القرار النهائي، الذي من المنتظر أن يعلن خلال الأيام المقبلة حول استئناف المنافسات الرياضية من عدمه، لاتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في عقود اللاعبين المحترفين.

وينتظر أن يبلغ الشهري مديري الاحتراف في الأندية بأن عقود اللاعبين المنتهية حال استئناف الدوري في أغسطس المقبل لن تمدد إلا بموافقة اللاعب نفسه. أما اللاعبون المعارون، فيشترط موافقة أنديتهم الأصلية، إضافة للاعب نفسه.