على غرار أوروبا.. كرم القدم الآسيوية تقترب من العودة

ذكر الأمين العام للاتحاد القاري الماليزي دايتو ويندسور جون، أن عجلة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اقتربت من الدوران، في انتظار استئناف البطولات المحلية.

ووفقا لوكالة فرانس برس، بدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها إثر توقف بدأ في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفا حتى الآن.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي “نحن نقترب من عودة كرة القدم”. لكنه أضاف بشأن المسابقة القارية “يجب أن ننتظر أولا عودة كل الدوريات المحلية”.

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، إلى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية، بسبب “كوفيد-19”.

ومن الدول الـ12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة تعود إلى الملاعب، فيما تعود 4 بطولات أخرى في يونيو ويوليو، ومن المقرر ان يعود الدوري التايلاندي في سبتمبر.

وقال جون إن الاتحاد القاري “لا يزال في مفاوضات” حول موعد الاستئناف، رافضا تحديد أي تاريخ لذلك.

وتوقف دوري أبطال آسيا قبل 4 مراحل على نهاية دور المجموعات الذي يشارك فيه 32 فريقا.

وكان مقررا إقامة نهائيي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في نوفمبر المقبل.

وعما إذا كان الاتحاد القاري سيعمد إلى تغيير شكل ونظام البطولتين على غرار إقامة مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية بدلا من ذهاب وإياب لتفادي انتقال العدوى، قال جون إن المحادثات لا تزال مستمرة.

وتابع: “ندرك أن أصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية”.

وأضاف: “لاعبونا أيضا متحمسون للعودة الى الملعب لإمتاع الجماهير. لكن كما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى”.