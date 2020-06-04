“بي إن سبورتس” تسرح عدد كبير من عامليها

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قيام شبكة بي إن سبورتس، بتسريح عدد كبير من العاملين في القناة بمقرها في فرنسا.

وأوضحت شبكة كانال بلس الفرنسية، فازت بحقوق بث الدوري الفرنسي للدرجة الأولى لمدة 4 أعوام من 2020 إلى 2024، مقابل 330 مليون يورو، ما ألقى بظلاله على “بي إن سبورتس”.

وأضافت: “استغنت الشبكة عن 20 موظف، بواقع 12 كان لديهم عقود دائمة، إضافة إلى 8 موظفين بعقود محددة المدة”.

وأشارت إلى أن قائمة المغادرين لشبكة بي إن سبورتس 5 معلقين و5 مراسلين ومحرر، موضحة أن عدداً منهم اقترب من الانضمام إلى شبكة تيلي فووت، وأيضاً إلى شبكة ميديا برو.