تحقيقات تكشف المثير: فساد منظم داخل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

كشف محقق مستقل عن وقائع فساد على أعلى المستويات في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وقال إن “الرئيس السابق تاماش إيان أدار المنظمة في أجواء من ثقافة التخويف والترهيب”.

وقال ريتشارد مكلارين، أستاذ القانون الكندي الذي قادت نتائج توصل اليها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لاصدار توصية بمنع روسيا من المشاركة في أولمبياد 2016، إن ايان الذي استقال في ابريل نيسان الماضي تدخل في جهود مكافحة المنشطات وأشرف على سوء الإدارة المالية في سعيه “للسيطرة المطلقة”.

وشغل المجري ايان منصب الأمين العام لمدة 24 عاماً وعمل رئيسا للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمدة 20 عاماً.