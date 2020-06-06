تربوي يوجه رسالة حانية لزملائه: قضيت معكم 29 عاماً.. وأطلب منكم العفو عن أي تقصير أو زلة أو خطأ

وجه صالح بن ناصر الخزيم مدير عام المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها رسالة حانية لجميع الزملاء والزميلات الذين تشرف بالعمل معهم طيلة 29 عاماً من الخدمة في المجال التعليمي.

الخزيم قال في رسالته : بحمد الله وتوفيقه، ونظرا لقرب انتهاء خدماتي الرسمية في مجال التربية والتعليم عن طريق التقاعد المبكر يسرني أن أتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر ووافر التقدير على ما وجدته من الجميع من دعم وتوجيه ونصح وتشجيع، كانت بمثابة البوصلة التي أشق من خلالها طريقي طيلة فترة عملي التي امتدت ۲۹ عاما في مواقع تعليمية وقيادية مختلفة، بدءا من التدريس والقيادة في عدد من المدارس، ثم مشرف تربوي، ومساعد مدير التعليم، ثم مستشار لسعادة وكيل الوزارة ، وأخيرا مديرا عاما للمركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بجهاز الوزارة.

وقال: لأنني أعلم يقينا بتقصيري بحقكم يوما ما، وغفلتي أحيانا عن الوفاء بما تستحقون، إلا أنني أثق تمام الثقة بنبلكم ووفائكم وصادق مشاعركم للعفو عن أي تقصير أو زلة أو خطأ.

وأضاف: لو استعنت بكل ما أملك، ووهبته لقلمي مدادا، لجعلت أكتب وأكتب حتى ينفذ دون أن أصل إلى حقيقة مشاعري نحوكم، وصدق إحساسي تجاهكم؛ فلساني وقلمي عاجزان عن الوفاء بما تستحقون، إلا أن قلبي يحفظ لكم عطاءكم ووفاءكم؛ فقد كنتم جميعا خير معين لي في كافة المهام التي كلفت بها.

وسأل الله عزوجل في ختام رسالته أن يبارك جهود الجميع في دعم مسيرة هذا الوطن المعطاء من خلال ميدان العز والشرف: ميدان التربية والتعليم.