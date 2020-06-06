ضبط مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بتزوير مستندات لشركات متخصصة #عاجل

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (السبت)، من القبض على مقيم عربي، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة، عبر الاحتيال.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة.

وأوضح المتحدث أن قوات الشرطة ضبطت 1000 عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.

وأكد في ختام بيانه أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.