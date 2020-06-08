مدرجات وأصوات “افتراضية” في مباريات الدوري الإسباني

ستستعين رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بصور افتراضية للمدرجات خلال البث التلفزيوني للمباريات إلى جانب إضافة “صوت الجماهير” من إنتاج لعبة فيفا الإلكترونية عند استئناف الموسم يوم الخميس المقبل.

وستعرض المحطات المحلية في إسبانيا على المشاهدين خيار متابعة البث “الطبيعي” للمباريات دون حضور مشجعين لكن بالنسبة للمشاهد الخارجي فلن يكون أمامه سوى متابعة البث المعدل بعد إضافة الصوت وصور للمدرجات.

وقالت رابطة الدوري في بيان يوم الأحد إن استخدام التكنولوجيا “سيسمح بمتابعة المباريات بأسلوب ممتع يقترب من شكل وصوت مباريات المسابقة قبل التوقف”.

وستكون صورة المدرجات افتراضية وستضم صورا لمشجعين بألوان قمصان الفريق صاحب الأرض. وتعاونت رابطة الدوري في هذا الأمر مع شركة فيزرت النرويجية بينما سيكون إضافة الصوت بالتعاون مع شركة (ئي.إيه سبورتس) ولعبة فيفا الإلكترونية.

وستظهر أصوات المشجعين الافتراضية خلال بعض المواقف مثل احتساب هدف أو خطأ.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل 11 جولة من النهاية وبعد توقف الموسم في مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيتم استئناف المسابقة يوم الخميس بمباراة قمة بين أشبيلية وريال بيتيس بينما يحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على ريال مايوركا يوم السبت ويلعب ريال مدريد على أرضه مع إيبار يوم الأحد.