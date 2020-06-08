تونس: القبض على عشرينية مطلوبة للسجن 1277 عاما

أعلنت الشرطة التونسية القبض على امرأة في العشرينات من العمر، محكوم عليها بالسجن 1277 عاما، في 205 قضايا.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 سنة وقاطنة بولاية منوبة.

وأضاف البيان أن السيدة “صادر بشأنها 205 مناشير تفتيش من أجل التحايل، السرقة وإصدار صكوك بدون رصيد”، وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.