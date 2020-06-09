انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يؤثّر بشكل مباشر في سلوكيات المتسوّقين ومستوى إنفاقهمفي دول الخليج والعالم العربي لتلبية احتياجاتهم من جهة والحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة من جهة أخرى، للحد من انتشار الفيروس كالتباعد الاجتماعي وإغلاق المرافق الحيوية وحظر التجوال.

ذلك ما دفع المستهلكين والمتسوّقين إلى الانفتاح أكثر على عالم التسوق عبر الانترنت خاصة في ظل تشجيع السلطات للمواطنين بالتسوق اونلاين لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والاعتماد على خدمات الشحن والتوصيل التي يوفّرها المعلنون.

الإجراءات الاحترازية والخوف من انتشار الفيروس أدّوا بشكل مباشر وسريع إلى نموّ كبير في التسوق عبر الإنترنت، اتّساع قطاع البيع بالتجزئة وزيادة هائلة في عدد المبيعات اونلاين!

وما زال هذا الاتجاه قائما إلى هذه اللحظة مع بقاء الأزمة على حالها رغم الانفراجات القليلة والحذرة، وتبشّر باستمرار اتّساع ظاهرة التسوق عبر الانترنت في الفترة القريبة!

فيروس كورونا أثّر على كل واحدٍ منّا بشكل أو بآخر من حيث القدرة الشرائية والميزانية المتاحة للإنفاق وذلك بسبب تراجع الاقتصاد العالمي.

الكثيرون منّا يملكون ميزانيات محدودة أكثر من ذي قبل مع قدرات شرائية أقل وإنفاق أكثر حذرًا، ومن المؤكّد نسعى إلى أن يكون أكثر ذكاءً!

أجل، الكثيرون منّا بحاجة الآن وفي الفترة القادمة إلى توفير المال دون الإضرار بمستوى الإنفاق وتلبية الاحتياجات اليومية.

إذن، كيف تضمن توفير المال عند التسوق عبر الانترنت في أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19؟ تطبيق الموفر هو كل ما تحتاجه!

الموفر – كل ما تحتاجه من أجل توفير المال عند التسوق عبر الانترنت في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19

التسوق اونلاين هو الإجراء الأذكى لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتلبية الاحتياجات الشخصية والاستهلاكية المختلفة دون مغادرة المنزل وبالالتزام بالإجراءات الوقائية.

ولكن ماذا عن توفير المال؟ كيف يمكنك أن تتسوّق كل ما تحتاجه اونلاين وأن تدفع أقل؟ كيف يمكنك أن تشتري أكثر وأن تدفع أقل على الدوام؟

تطبيق الموفر هو ضمانك لتوفير المال في كل عملية شرائية تقوم بها!

الموفر – تطبيق واحد يقدّم لك أفضل وأحدث الكوبونات وأقوى عروض الخصم على جميع المنتجات والخدمات من مختلف الفئات لأشهر العلامات التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة ومزوّدي الخدمات في دول الخليج والعالم العربي!

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تطبيق الموفر – دليلك الأحدث والأشمل لتوفير المال عند التسوق اونلاين في دول الخليج والعالم العربيفي أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19

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لقد حقّق نجاحًا باهرًا ليكون تطبيق رقم 1# في العالم العربي لتوفير المال عند التسوق عبر الانترنت!

إن حرصنا على أن نقدّم أفضل الكوبونات وعروض الخصم والخصومات المباشرة على المتاجر ومنصات التسوق والعلامات التجارية المفضلة لدى المتسوقين في دول الخليج والعالم العربي، مع ضمان أن تكون قابلة للتطبيق الفوري وفي أي وقت وتتيح لهم توفير أكبر قدر من المال، جعلنا تطبيق توفير المال الرائد في العالم العربي.

أزمة تفشي فيروس كورونا رسّخت من مكانة تطبيق الموفر في عالم التسوق عبر الانترنت في العالم العربي، فقد أتاح لآلاف المتسوّقين توفير الكثير من المال في كل عملية شرائية قاموا بها، خاصة في ظل محدودية الإنفاق التي نواجهها جميعنا.

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تطبيق الموفر يمنحك أحدث الكوبونات (رموز الخصم أو الرموز الترويجية) وعروض الخصم والخصومات المباشرة الحصرية والقابلة للتطبيق الفوري على مختلف المنتجات والخدمات من جميع الفئات.

وفّر المال مع الموفر – خصومات تصل إلى %80 على مختلف المنتجات والخدمات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا

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ستجد عروض خصم فورية وكوبونات للتطبيق الفوري على المنتجات والخدمات من جميع الفئات لمواجهة فيروس كورونا أو ضمن حملات تنزيلات موسمية يبادر بها المعلنون تماشيًا مع نمّو التسوق عبر الانترنت في هذه الفترة والفترة القريبة:

منتجات البقالة والأغذية ومنتجات الاستهلاك اليومي المنزلية مع خدمات توصيل مجانية في السعودية والإمارات وباقي دول الخليج.

طلب الطعام اونلاين وخدمات توصيل طعام مجانية في السعودية والإمارات ودول الخليج والعالم العربي.

منتجات العناية بالصحة والنظافة الشخصية والتنظيف والمعقّمات والكمامات وغيرها.

خدمات البث المباشر وتطبيقات المشاهدة عبر الإنترنت لقضاء وقت أكثر متعة وتشويقًا في فترة الحجر المنزلي.

الإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية للارتقاء بسبُل الراحة في المنزل وتوفير بيئة مثالية للأولاد في ظل الحجر المنزلي.

كورسات اونلاين وأشهر منصات التعليم عن بعد ومواقع خدمات تحميل الملفات والميديا وبرامج الأوفيس وغيرها للإثراء الذاتي والشخصي أثناء الحجر المنزلي.

شراء الكتب والموسوعات باللغة العربية وبمختلف لغات العالم من جميع التصانيف لجميع أفراد العائلة للمطالعة واكتساب معارف جديدة في فترة الحجر المنزلي.

منتجات الأم والطفل وجميع ما تحتاجه الأمهات أثناء الحمل وقبله وبعده.

عروض الموضة الحصرية بمختلف صيحاتها من ملابس وأحذية وإكسسوارات لجميع أفراد العائلة يشمل الموضة المعتدلة والأزياء الرياضية ومن أعرق دور الأزياء والمصممين والماركات المحلية والعالمية.

مستلزمات التجميل والمكياج والعناية بالصحة والحفاظ على اللياقة البدنية والمكملات الغذائية ضمن حملات تخفيضات تكيّفيّة لتعويض انخفاض الطلب على هذه المنتجات.

تطبيق الموفر سهل الاستخدام – في خدمتك من أجل توفير المال في كل مرة ترغب بالتسوق اونلاين!

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