الإرهاب يهدد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي

أكد تقرير صحافي بريطاني، أن الإرهاب يهدد مشروع استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب أزمة فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن رابطة البريميرليغ خاطبت الأندية، لتذكيرهم بخطر وجود هجمات إرهابية عند استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى هناك نسبة تهديد عالية، لا سيما بسبب وجود شكوك في تأثير تحرك البلاد لمواجهة كورونا سلبياً على إجراءات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طالب الأندية بالتأكد من مراجعة الإجراءات الأمنية، قبل استئناف المباريات، بالإضافة لوضع خطة للتعامل مع محاولات المتسللين لدخول الملاعب، دون الحصول على تصريح.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك مخاوف من تسبب الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا في إضعاف الأمن.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعود يوم 17 يونيو الجاري.