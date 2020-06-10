البرازيلي “رومارينهو” يفسخ عقده مع اتحاد جدة

أكد اللاعب البرازيلي رومارينهو أنه قام بفسخ عقده مع فريق اتحاد جدة بسبب تأخر مستحقاته المالية لأكثر من 3 أشهر كاملة ،وقرر الرحيل عن النادي والدوري السعودي لكرة القدم ،رغم أن عقده ممتد مع عميد الأندية السعودية حتى عام 2022 .

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رومارينهو تقدم بشكوى للفيفا لفسخ عقده وحصل علي المواقفة بالفعل ليقرر إنهاء تعاقده مع اتحاد جدة.

وحصلت الوكالة على نسخة من خطاب الفيفا لفسخ التعاقد.

وقال المصدر إن اللاعب البرازيلي موجود حاليا في بلاده حيث غادر جدة في مايو الماضي، وكان قد حصل على وعد من رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي بالحصول على مستحقاته المتأخرة خلال شهر يونيو الجاري لكن ذلك لم يحدث.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا يُعد من أبرز نجوم الاتحاد هذا الموسم وقد ساعده على التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال وأحرز له 11 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وبدأ اللاعب البرازيلي في البحث عن عروض خارجية لمواصلة مشواره الاحترافي ، وربما يعود إلى الدوري القطري ،أو الإماراتي من جديد حيث أن لديه الكثير من العروض منها أندية سعودية وأخرى برازيلية كذلك.