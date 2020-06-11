نائب ترامب يحذف صورة مع الفريق الرئاسي أثارت الجدل: لا كمامات ولا تباعد

أثارت صورة حذفها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من حسابه على تويتر جدلا كبيرا، عندما أظهرت عددا كبيرا من أعضاء فريق ترامب الانتخابي، وهم متجمعون دون كمامة ولا مراعاة للتباعد، حسب التعليمات الوقائية من فيروس كورونا.

وما زاد الجدل أكثر أن بنس يتولى إدارة اللجنة المسؤولة عن تنسيق جهود مكافحة الوباء في الولايات المتحدة، وسبق أن أصدرت هذه اللجنة مرارا توصيات للمواطنين الأميركيين، تدعوهم فيها إلى التزام ارتداء الكمامات الواقية والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وحذر خبراء الصحة من أن عدم اتباع قواعد التباعد قد يؤدي إلى حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف في الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية فإن الصورة التقطت في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، القريبة من واشنطن العاصمة، ولم يكن مقررا أن يلتقي بنس بأحد، أو أن يسافر في مهمة رسمية.