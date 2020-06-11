اشبيلية ضد ريال بيتيس.. انطلاق أول مباراة بعد عودة الدوري الإسباني

انطلقت مساء الخميس أول مباراة بعد قرار عودة الدوري الإسباني بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويلتقي فريقا إشبيلية وجاره ريال بيتيس في ديربي الأندلس على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، التى تقام بدون حضور جماهيري.

ويدخل إشبيلية مباراة الليلة، وهو فى المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة.

ويبدأ إشبيلية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فاكليك

الدفاع: نافاس ، كوندى ، ريجيلون ، دييجو كارلوس

الوسط: جوردان ، فرناندو ، أوليفر

الهجوم: أوكامبوس ، دى يونج ، منير الحدادى

في المقابل يخوض ريال بيتيس المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: جويل روبليز

الدفاع: إيمرسون ، بارترا ، سيدنى ، مورينو

الوسط: رودريجيز ، إلينا ، كناليس

الهجوم: نبيل فقير ، تيو ، بورخا ايجليسياس

ويتصدر برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.