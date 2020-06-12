عضو ذهبي بنادي #النصر يرصد مليوني ريال مكافأة للظفر بلقب الدوري

رصد عبد العزيز بغلف صاحب العضوية الذهبية في قائمة نادي النصر مكافآت تصل إلى مليوني ريال سعودي في حال فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وجاء ذلك عقب إعلان الاتحاد السعودي للعبة استئناف منافسات الدوري في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكر بغلف عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”حيث صدر قرار اتحاد الكرة، باستمرار الدوري، مهر البطولة لنجوم النصر، مليوني ريال مكافآت خاصة، حال تحقيقهم اللقب.

وكان العضو الذهبي قد قدم دعما لإدارة ناديه هذا الموسم يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون ريال، فيما بلغ إجمالي دعمه في الفترة الماضية 21 مليونا.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر، ويلتقي الفريقان بعضهما البعض في مباراة مرتقبة في الجولة الثالثة والعشرين، التي سينطلق من خلالها الدوري بعد التوقف.