مفاجأة.. مليون دولار “مكافآت وتعويضات” للضابط المتهم بقتل فلويد

كشفت مجلة “نيوزويك” الأميركية، عن أن ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس، المتهم بقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، قد يحصل على تعويضات واستحقاقات مالية خاصة بتقاعده، تصل قيمتها لمليون دولار، حتى وإن أدين بالقتل.

وكانت السلطات في مينيابوليس قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج فلويد الذي كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى.

ووجه الادعاء لتشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية (القتل العمد)، كما جاء في لائحة الاتهام والتي ورد فيها أيضا أن ما قام به تشوفين كان “عاملا مسببا رئيسيا” في مقتل فلويد، كما تم فصل تشوفين من قسم الشرطة الذي عمل فيه منذ العام 2001.

وبحسب تقرير “نيوزويك”، فإنه رغم الاتهامات الموجهة لتشوفين، فإنه لا يزال مؤهلا للاستفادة من خطة المعاشات التقاعدية الخاصة بالشركة والمعروفة باسم “بوليس آند فاير”، والتي وضعتها مؤسسة التقاعد العامة.