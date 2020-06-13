جسر الملك فهد يعلن اكتمال مشروع البوابات الجديدة وإطلاق الدفع الآلي للرسوم

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن اكتمال مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي من الجسر، وذلك خلال فترة التوقف عن التشغيل في الأشهر الماضية.

وأضافت، عبر حسابها على تويتر، أن العمل جار لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني.