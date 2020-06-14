بدء استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس بمنشآت التدريب التقني والمهني

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، بدء باستقبال طلبات التسجيل ببرنامج البكالوريوس بالكلية التقنية للبنين للفصل الأول من العام التدريبي 1441 / 1442 هـ اعتباراً من اليوم حتى تاريخ 3 ذي القعدة، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس تشمل أربعة تخصصات: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة برمجيات الحاسب، وهندسة قوى وآلات كهربائية، مُبيناً أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من معايير القبول والشروط المخصصة لكل تخصص .

وأكد آل جبار حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران على التوسع في برنامج البكالوريوس وفتح المجال لتخصصات أكثر سواءً في كليات البنين أو البنات بما يواكب احتياج سوق العمل، وبمتابعه ودعم سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه وحرصهم البالغ على توفير ما يُمكن التدريب التقني والمهني بالمنطقة من السير وفق تطلعات ولاة أمرنا – حفظهم الله -.