سفارة أميركا في كوريا الجنوبية تعلق لافتة “حياة السود مهمة”

علقت السفارة الأميركية في سول لافتة ضخمة تحمل عبارة “حياة السود مهمة” (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها ونشرت صورة لها على تويتر، تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكتبت السفارة على تويتر أمس السبت مع صورة اللافتة باللونين الأبيض والأسود “السفارة الأميركية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة بلاك لايفز ماتر دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا”.

وأعاد السفير الأميركي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة، وأضاف “الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة… نكتسب قوتنا من هذا التنوع”.

وتنتشر احتجاجات بلاك لايفز ماتر في جميع أنحاء العالم في إطار حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، تحت قدمي ضابط شرطة أمريكي.