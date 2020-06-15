شاهد .. إتلاف طنين وأكثر من المواد الغذائية و الأسماك غير الصالحة وضبط 111 منشأة مخالفة في الأحساء

أعلنت أمانة الأحساء،اليوم، عن إتلاف طن ونصف من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي بعد ضبطها بحوزة عمالة وافدة معبأة في مركبة خاصة.

وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “قامت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية العيون خلال جولاتها المستمرة بضبط مركبة خاصه بنقل الأسماك يستغلها عمالة وافدة بصحبتهم (١٥٠٠) كيلو من السمك مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الادمي

وعلى ذلك تم إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم

و قامت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية المبرز من خلال جولاتها المستمرة بزيارة ٢٣٤ منشأة تجارية ومخالفة ١١١ منشأة لعدم تطبيق الإجراءات اللازمة من تفشي جائحة كورونا المستجد وعلى ذلك قامت بإتلاف مايقارب ٨٩١ كجم من المواد الغذائية وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم.