رسمياً: إعلان مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” يوم أمس الأربعاء، أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام “بطولة مصغرة” في لشبونة اعتباراً من 12 أغسطس.

وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتباراً من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس .

إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في 21 أغسطس.