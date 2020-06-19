اختفاء “online”.. عطل فني يضرب “واتس آب”

أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق “واتس آب” حول العالم عن بعض المشكلات التقنية عند استخدامهم للتطبيق.

وتم تسجيل ارتفاع كبير في مشاكل تطبيق المراسلة منذ الساعة الخامسة مساءً ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وقال المستخدمون إنهم غير قادرين على معرفة متى كان آخر شخص متصلًا بالإنترنت.

وتتيح هذه الميزة للأشخاص تحديد رؤية آخر مرة كان المستخدم فيها نشطًا على التطبيق، مع تحويل الإعداد لخيار ”الجميع“ كخيار افتراضي، حيث إن هناك ميزة لتعيين آخر اتصال تمت رؤيته كجهات اتصال فقط أو لا يمكن لأي شخص رؤيته.

وشكا المستخدمون من أن ميزة ”آخر ظهور“ قد تحولت من ”الجميع“ إلى ”لا أحد“ دون علمهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعذر على الأشخاص ضبط الإعداد مرة أخرى؛ أي محاولة العودة إلى الإعداد الأصلي، حيث تظهر رسالة مفادها:“لم يكن واتس آب قادرًا على تغيير إعدادات الخصوصية.. الرجاء إعادة المحاولة لاحقًا“.