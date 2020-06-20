رابطة #الدوري_السعودي تكتفي بتحديد أربع جولات تالية من المسابقة

ينتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير إعلامية نشرت السبت أن الرابطة ستعلن جدول الجولات الأربع الأخيرة في وقت لاحق حيث ترغب في معرفة الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط بعد كل جولة حتى تكون مبارياتها في يوم واحد إضافة إلى الفرق المتنافسة على صدارة الترتيب.

وستطرح الرابطة على الأندية أحقيتها في تعديل توقيت مباريات الجولة الأخيرة حيث ستجرى المباريات التي تحسم الدوري أو الهبوط في يوم واحد لضمان عدالة المنافسة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استئناف بطولة الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل على أن ينتهي في التاسع من سبتمبر المقبل.