وظائف براتب 100 ألف دولار من المنزل

كان غالبية الموظفين يعملون بما معدله خمسة أيام أسبوعيا في مكاتبهم، ولكن أزمة جائحة كورونا غيرت نمط الأعمال، التي لم تجد لها طريقة للاستمرار إلا بالعمل من المنازل، وهو ما يتوقع أن يترك أثرا إلى ما بعد الجائحة.

وبعد أن تحرر الموظفون من الازدحامات المرورية، حيث كانوا يقضون ساعات في الشوارع، قالت العديد من الشركات إنها ستسمح لعدد متزايد من الموظفين بالعمل من المنازل في المستقبل.

وإذا كنت تبحث عن وظيفة تدر عليك راتبا سنويا يفوق 100 ألف دولار، فقد وضعت جوليا بولاك الخبيرة في سوق الوظائف عبر الإنترنت في “ZipRecruiter”، قائمة بوظائف ازداد الطلب عليها في الولايات المتحدة مؤخرا، ويمكنك القيام بها من المنزل، وفق تقرير نشرته شبكة “سي أن بي سي” الأميركية.

يعمل مهندسو الحلول في بناء أنظمة الحاسوب التي تسهل عمل المتخصصين والمطورين لبرامج تكنولوجيا المعلومات.

معدل الراتب السنوي: 133 ألف دولار

عدد الوظائف المتوفرة: 2810 وظيفة

مهندسو أنظمة الحوسبة السحابية يقومون بإنشاء ومراقبة البنية التحتية لتقنيات “كلاود” وضمان ملاءمتها لقطاع الأعمال.

معدل الراتب السنوي: 129 ألف دولار

عدد الوظائف المتوفرة: 2160 وظيفة

يحسب الأكتواريون المخاطر المالية للمتغيرات المحتملة، والتي غالبا ما تكون هامة في قطاعات التأمين والمؤسسات المالية.

معدل الراتب السنوي: 122 ألف دولار

عدد الوظائف: 581 وظيفة

يحلل علماء البيانات الأرقام المختلفة من أجل وضع أنماط واتجاهات تخدم عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

معدل الراتب السنوي: 119 ألف دولار

عدد الوظائف: 4837 وظيفة

مطور تطبيقات خلوي

طلب متزايد في سوق تطبيقات الخلوي

طلب متزايد في سوق تطبيقات الخلوي

مطور تطبيقات الخلوي يقوم بإنشاء واختبار تطبيقات الأجهزة المختلفة وضمان عملها بسلاسة على الهواتف والأجهزة اللوحية.

معدل الراتب السنوي: 117 ألف دولار

عدد الوظائف: 1828 وظيفة