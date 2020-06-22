“الحائلي” يكشف سر التغييرات الإدارية في اتحاد جدة

أكد رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، أن التغييرات الإدارية الأخيرة التي حدثت في ناديه، جاءت لإيجاد أجواء وصدمات إيجابية لتحسين الوضع إدارياً.

قال الحائلي في تصريحات نشرت اليوم الاثنين: القرارات الإدارية الأخيرة حدثت بموافقة أعضاء مجلس الإدارة بعد الاجتماع معهم، والاستماع إلى العديد من الآراء لتحسين وضع النادي الإداري، بعد فترة التوقف الطويلة والعودة إلى العمل بأجواء إيجابية.

وأضاف: طائرة خاصة تكفل بها نائب رئيس الاتحاد، أحمد كعكي، ستنقل مدرب الفريق فابيو كاريلي، مدرب الفريق، والجهاز الفني واللاعبين الأجانب يتقدمهم البرازيلي رومارينيو، الذي سيشارك في مباراة أبها المقبلة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: من الصعب الحكم على اللاعبين الأجانب الذين قدموا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لعدم أخذهم الوقت الكافي ولعب العديد من المباريات.

وأضاف: نسعى حالياً لتجهيز الفريق لما تبقى من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى نصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال عبر معسكرين سيجريان في الطائف وأبها، كما أدعو جميع الاتحاديين إلى التكاتف وتضافر الجهود في المرحلة المقبلة المهمة.