ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية في جنوب مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودع عشوائي مخالف يتم بداخله تخزين المواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة ، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت الغذائية وثلاجات حفظ وتخزين المواد الغذائية.

أوضح ذلك رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مستودع مخالف للاشتراطات الصحية.

وتم رصد و مصادرة 50 كغم من المواد الغذائية تمثلت في سوء الحفظ و التخزين وتدني في مستوى النظافة العامة وتم وتسليم 38كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

و إتلاف 12 كغم غير صالحة للاستهلاك الادمي و إغلاق المستودع فوراً و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد قدح بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.