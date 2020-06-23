أمانة جدة: إغلاق 171 صالونًا ومنشأة تجارية خالفت “ضوابط #كورونا”

واصلت فرق أمانة محافظة جدة الرقابية جولاتها على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لمختلف الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية، خاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية.

وأضاف أنه تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم خلال اليوم الأول تنفيذ 2070 جولة رقابية تشمل جميع الأنشطة، وتم رصد 366 مخالفة، وإغلاق 41 صالونا خالف البروتوكولات، وإغلاق 130 محلا بأنشطة تجارية متنوعة.

وشدد الزهراني على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية، ومحال التزيين النسائي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه “الكمامة” والقفازات، والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.