باريس سان جرمان يصدر بيانا بشأن لاعبيه المصابين بكورونا

أعلن باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي في كرة القدم اليوم، أن أربعة من أفراده بينهم ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الإغلاق لكنهم “لم يكونوا على اتصال مع بعضهم البعض، ولم يعودوا ناقلين للعدوى ويمكنهم إجراء التمارين”.

ولم يعلن النادي أسماء اللاعبين مضيفًا أنه بمقدورهم إجراء التمارين عند استئنافها الخميس، بعد خضوعهم لفحوص جديدة.

وبرغم إنهاء الموسم باكرًا بسبب تفشي الفيروس وإعلان سان جرمان المتصدر بطلًا، خلافًا لباقي البطولات الكبرى في أوروبا، تنتظر الفريق أسابيع حاسمة في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ ربع النهائي ويحاول إحراز لقبه القاري الأول، كما يخوض نهائي الكأس وكأس الرابطة في محاولة لتحقيق ثلاثية محلية.