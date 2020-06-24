شرطة الرياض: القبض على شخصين كاميرونيين روجا لبيع عملات مزيفة

تمكنت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على شخصين من الجنسية الكاميرونية، بعد تورطهما في بيع عملات مزيفة.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضل الله – عن القبض على زائرينْ من الجنسية الكاميرونية، كلاهما في العقد الخامس من العمر، ثبت تورطهما بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

وأضاف العقيد “التويجري”، في بيان، أنه “عثر بمقر إقامتهما بحي الملقا شمال الرياض، على عملات نقدية مزيفة بما يقارب (50,000) ريال سعودي، وما يزيد على (61,000) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات.

وأكد متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.