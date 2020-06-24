“السهلي” يبدأ استعداداته مبكرًا لبداية موسم مختلف

بات لاعب الأخضر السعودي ونادي الفيحاء سابقًا لكرة القدم مبارك السهلي، قاب قوسين من الانتقال إلى الدوري الإماراتي لكرة القدم بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية للاستفادة من خدماته.

‎وأكد السهلي لـ”الوئام” تلقيه العرض الإماراتي، مشيرًا إلى أنه ما يزال في مرحلة دراسة العروض المقدمة له مع عائلته لاختيار العرض المناسب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يملك أكثر من عرض للعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‎وقال إن اللعب في السعودية مع أحد الأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة له نكهة خاصة نسبة لاعتياده على الأجواء، لكنه لا يرى أنه لا فرق بين اللعب في الدوري الإماراتي أو السعودي على اعتبار أننا في بلد واحد وكما يقول المثل هما (عينان في رأس).

‎وجدد “السهلي” رغبته في العودة من جديد لارتداء شعار المنتخب الوطني وتحقيق حلمه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم رفقة الأخضر.

‎وذكر اللاعب أنه يُخضع نفسه إلى تمارين يومية بمعدل 3 إلى 4 ساعات تحت إشراف مدرب اللياقة وأخصائي التغذية بنادي الهلال عبد العزيز الدوسري، استعدادًا لخوض تجربة جديدة في الملاعب، ويؤدي تمارين منوعة كالسرعة والقوة والتحمل والرشاقة والتوازن والاحتكاك، إضافة لخضوعه لبرنامج تغذية مخصص لمرحلة الإعداد والتحضير لبداية الموسم.