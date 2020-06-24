النائب العام يستعرض الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة 2020-2025

استعرض النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة 2020-2025 والتي تهدف إلى الاتساق مع رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات للتخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات المتسارعة محليًا ودوليًا، للوصول بالنيابة العامة للتميز والريادة في تحقيق العدالة الناجزة والتميز المؤسسي.

واشتمل العرض الذي قدمه الفريق التنفيذي للخطة للنائب العام عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدير الإدارة العامة للتطوير والتخطيط الاستراتيجي، على أبرز مراحل وإجراءات إعداد الخطة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية التي اشتملت عليها الخطة.

كما تطرق الفريق التنفيذي للخطة إلى مصفوفة المبادرات وربطها بالأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، واختتم الفريق التنفيذي عرضه بتناول الأدوات المساعدة في إدارة وحوكمة هذه الخطة للوصول للهدف المنشود.

وناقش النائب العام، الخطة مع الفريق وأبدى ملاحظاته والتي تضمنت إضافة إلى بعض التعديلات التي تصب في مصلحة العمل النيابي وبما يحقق العدالة الناجزة، وفي الختام ثمن الجهد المبذول لإنجاز هذه الخطة، مؤكدًا اهتمامه الشخصي بترجمتها على أرض الواقع، معربًا عن حرصه ودعمه المتواصل في سبيل إنجاز هذا المشروع وفق ما خُطط له.