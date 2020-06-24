إزالة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل في جدة

تمكنت الجهات المعنية بجدة من ضبط وإزالة 15 حظيرة يقوم أصحابها ببيع حليب الإبل على الطرقات العامة في ثلاث مواقع شملت الاستاذ الرياضي وشارع الفلاح وشارع زينل، وذلك في إطار الجهود المبذوله للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة.

جاء ذلك من قبل اللجنة المكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة جدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة الفرق الميدانية من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها للوقوف على المواقع بـ 27 سيارة ومكائن رش المبيدات الحشرية، وفق ضوابط جديدة مع كامل التدابير الوقائية الاحترازية عند وقوف اللجنة على المواقع وتمت إزالة الحظائر المخالفة ومصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، وإتلاف الأدوات الصلبة والأخشاب المستخدمة كحواجز ومنصات عرض، مشيرًا إلى أنه تم إزالة المواقع والرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة، وأخذ التعهدات والإقرارات على ملاك الإبل بعدم تكرارها مستقبلًا.

وشدد “الغامدي” على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم “8002470000″.

وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصًا عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضررًا كبيرًا لمستخدميها دون علمهم.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.